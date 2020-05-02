داخلية غزة تؤكد استمرار إغلاق المقاهي بسبب "كورونا"

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، استمرار إغلاق المقاهي والاستراحات والمدن الترفيهية في القطاع، مشدّدةّ على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقاية والسلامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اجتماع لوزارة الداخلية مع هيئة أصحاب المطاعم والفنادق في غزة، إذ استعرضت الوزارة الإجراءات الوقائية والسلامة لمنع تفشي الفيروس داخل القطاع.

وشدّد العميد في وزارة الداخلية فايق المبحوح، على ضرورة العمل بالإجراءات والمحددات الصحية المقرة، من قبل أصحاب المطاعم.

وأوضح المبحوح، أن استمرار جائحة كورونا العالمية لا زالت خطيرة، منبهًا من الاستهانة بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في محاربة الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مارس الماضي، إصابة شخصين قدموا للقطاع من الخارج بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الإصابات حتى الآن 17 حالة، وتم شفاء 9 حالات، وجميع المصابين بحالة صحية مطمئنة.