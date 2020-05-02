ارتفاع إصابات فيروس كورونا لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي حصيلة الوفيات بالوباء ارتفع إلى 227 حالة، فيما بلغت اعداد الإصابات إلى 16152، منها 107 شخصًا بحالة خطيرة، و84 حالة تحت أجهزة التنفس، وفق موقع "والا العبري".

وبيّنت أن الأشخاص الذين تماثلوا الشفاء بالفيروس بلغوا 9400 حالة، حتى الآن.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن حصيلة قتلى فيروس كورونا حول العالم، بلغت 240.380 حالة، وإصابة ما يزيد عن 3 ملايين و30 الفًا، معظمهم من الولايات المتحدة وقارة أوروبا.