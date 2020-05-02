شاهد الحلقة 12 من برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث

إليك برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث الحلقة 12، والذي يقدمه الشاب "غيث" مجهول الهوية، ويهدف البرنامج لمساعدة المحتاجين والفقراء في دول عربية عدة.

ويُعرض برنامج قلبي اطمأن الحلقة 12 مساء اليوم السبت الموافق 2 مايو، على قناة أبو ظبي ونور دبي MBC1 وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، بحلقة جديدة، ومع أناس جدد.

مساء أمس، عرض برنامج قلبي اطمأن الحلقة 11، بمدة زمنية تتراوح ما بين 8-15 دقيقة، لامرأة تُعاني من العوز الشديد ومن المرض.

مشاهدة برنامج قليي اطمأن الحلقة 11 :

تعريف برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث :

ويَعرف برنامج قلبي اطمأن، بأنه برنامج خيري إماراتي يُعرض على شاشات التلفاز للقنوات التالية (قناة أبو ظبي، ونور دبي، MBC1)، كما أنه يساعد الفقراء والمساكين، وكانت اول حلقة يبثها البرنامج في 13 مايو 2018، وحينها لاقى البرنامج صيتًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور العربي.

موعد برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث :

وتعرض القنوات المذكورة أعلاه، حلقات برنامج قلبي اطمأن طوال أيام شهر رمضان 2020، في تمام الساعة 16:20 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين، وعند الساعة 17:20 في المملكة العربية السعودية اليمن، وعند الساعة 18:20 في الامارات العربية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مقدم برنامج قلبي اطمأن المعروف باسم "غيث"، كما تداول النشطاء صورة "غيث" الحقيقية بشكل كبير جدًا.

والتقطت مواطنون صورة "غيث" اثناء تعداده لحلقة جديدة من البرنامج في المملكة الأردنية، فيما شكك بعض النشطاء حقيقة الصورة.

حلقات سابقة لبرنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث :

ويواصل برنامج قلبي اطمأن عرض حلقاته الجديدة للموسم الثالث، خلال شهر رمضان المبارك 2020:

إليك بعض الحلقات للموسم الثالث :