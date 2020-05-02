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قطاع النقل يناشد عباس بمساعدة العاملين لتدهور حالتهم الانسانية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:47 - 02 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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طالبت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين، اليوم السبت، رئيس السلطة محمود عباس بالإسراع في مساعدة العاملين في هذا القطاع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إنا ملتزمة بكافة التعليمات الصادرة عن الحكومة منذ بداية الازمة، لكنهم لم يتلقوا اية مساعدات، مناشدة عباس تقديم مساعدات مالية لكل قطاع النقل العام، وذلك بصرف مخصصات مالية لا تقل عن أقل راتب موظف حكومي.

وطالبت قطاع النقل، باعادة عمل مركبات العمومي والحافلات مع مراعاة شروط السلامة العامة، ووقف السيارات الخصوصية التي تنقل ركابا مقابل أجر، والتي باتت تعمل كبديل لمركبات العمومي.

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