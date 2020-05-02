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الصحة: لا يوجد اصابات جديدة بكورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:27 - 02 مايو 2020
كورونا غزة كورونا غزة
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أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أنه لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ثطاع غزة.

وأكدت الصحة، أنه تم إجراء 163 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية لمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، وأظهرت الفحوصات أنها سلبية اي غير مصابة.

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