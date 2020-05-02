الصحة: لا يوجد اصابات جديدة بكورونا في غزة

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أنه لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ثطاع غزة.

وأكدت الصحة، أنه تم إجراء 163 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية لمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، وأظهرت الفحوصات أنها سلبية اي غير مصابة.