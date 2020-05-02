إيران مستعدة لمساعدة دول المنطقة في مواجهة فيروس كورونا

أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، أنها على استعداد تام لمساعدة دول المنطقة في مواجهة خطر وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) القاتل.

وجاء ذلك خلال توجيه رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري برقيات عدة إلى وزراء الدفاع لهذه الدول (العراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان)، من أجل تقديم المساعدة في مكافحة الوباء، بحسب وكالة الانباء الإيرانية "إرنا".

وقال باقري :"إن طهران مستعدة لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة في مكافحة كورونا، إلى الدول المتفشية فيها الفيروس".

وأضاف أن طهران نجحت في السيطرة على وباء كورونا القاتل والمتفشي في دول العالم.

وأشار اللواء باقري، إلى أن المكافحة العلمية الصحيحة لخطر فيروس "كورونا" يمنع من تفشي الفيروس بين السكان، والحفاظ على سلامتهم.

يُشار إلى أن الجمهورية الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، عن وفاة اكثر من 5 آلاف شخص جراء إصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى مئات الالاف من الإصابات.

وحتى ظهر اليوم، سجلت دول العالم أكثر من 239.823 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما تحاوزت الإصابات عتبة 3 ملايين و30 ألفًا، وفق منظمة الصحة العالمية.