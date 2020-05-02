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الاقتصاد الضفة تعلن إحالة 16 مخالفًا للنيابة العامة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:00 - 02 مايو 2020
سوق فلسطيني سوق فلسطيني
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أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية، اليوم السبت، إحالة 16 مخالفًا إلى النيابة العامة، جراء عدم إشهارهم الأسعار على السلع المعروضة في الأسواق.

وأوضحت الاقتصاد، أنّها أحالت المخالفين بعد تجاوزاتهم في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وفي السياق، بيّنت أنّها أغلقت محلين تجاريين، جراء بيع مواد تجميل منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى أنها أحالت 107 مخالفًا للنيابة العامة، كما أنها أغلقت 73 منشأة تجارية، منذُ إعلان حالة الطوارئ القصوى مارس الماضي، لمواجهة وباء كورونا.

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