قوات الاحتلال تعتدي على تظاهرة رافضة للاستيطان في نابلس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على تظاهرة رافضة للمخططات الاستيطانية وإقامة البؤر الاستعمارية فوق أراضيهم في جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن القوات الإسرائيلية قمعت الشبان الفلسطينيين بالضرب وقنابل الغاز الخانق والصوت، أثناء تنظيمهم فعالية لزراعة الاشجار في قرية الساوية، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل حكومة الاحتلال.

ونظم الشبان الفلسطينيين فعاليتهم الرافضة لمخططات الاحتلال الإسرائيلية في السيطرة على أراضي الضفة المحتلة، بذكرى يوم العمال.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أقامت مستوطنة "رحليم" و"عيلي" على حوالي 4 آلاف دونم قد صادرتها من قرية الساوية جنوب نابلس.



