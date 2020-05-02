ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في اسبانيا وإيران

ارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات المعلنة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، في كلٍ من اسبانيا وإيران، بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة، كما سجلت الكويت حالات تعافي جديدة من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الاسبانية، وفاة 276 شخص بفيروس كورونا، ليرفع العدد إلى 25.100.

وبيّنت الصحة الاسبانية، أنها سجلت 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بانخفاض 2282 حالة عن اليوم السابق.

من جهته، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، أنها سجلت 65 حالة وفاة بالفيروس، ليرفع عدد الوفيات في الدولة لأكثر من 5 آلاف ضحية.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنها رصدت 802 إصابة جديدة، بانخفاض عن اليوم السابق بأكثر من 200 حالة.

الكويت، أعلنت اليوم، تعافي 101 من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حالات الشفاء إلى 1703.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في أحدث إحصائية عن فيروس كورونا حول العالم، ما يزيد عن 239.823 وفاة، وإصابة أكثر من 3 ملايين و30 ألفًا، 83% منها في قارة أوروبا والولايات المتحدة.