إصابة طفل بحادث سير بحي الشيخ رضوان

اعلنت شرطة مرور غزة صباح اليوم السبت 2/5/2020 ، عن إصابة الطفل أمير محمد الخالدي (11 عاما) من سكان معسكر جباليا بجراح متوسطة بحادث سير.
وقالت شرطة المرور الطفل الخالدي أصيب إثر صدمه مركبة بالقرب من مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان.
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