ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة طفل بحادث سير بحي الشيخ رضوان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:21 - 02 مايو 2020
اسعاف اسعاف
جوال
مشاركة

اعلنت شرطة مرور غزة صباح اليوم السبت 2/5/2020 ، عن إصابة الطفل أمير محمد الخالدي (11 عاما) من سكان معسكر جباليا بجراح متوسطة بحادث سير.

وقالت شرطة المرور الطفل الخالدي أصيب إثر صدمه مركبة بالقرب من مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان.

الأكثر مشاهدة

متعلقات