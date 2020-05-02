صور: الشرطة تنظم صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 – 2020

نظمت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 – 2020 ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ونشرت الشرطة في غزة صور عدة لمراكز توزيع صرف منحة 100 دولار القطرية مع أول يوم لصرف المنحة والتي ستستمر لمدة اسبوعين.

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم قال: "إن الوزارة أجرت الترتيبات الخاصة بصرف المنحة القطرية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية".

وأضاف: "إن الشرطة ستعمل على مدار أيام صرف المنحة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة فروع بنك البريد في جميع المحافظات".

ودعا البزم المواطنين المستفيدين من المنحة إلى الالتزام بآليات ومواعيد الصرف التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصاً على السلامة العامة.

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية صرفت المنحة القطرية 100 دولار الشهر الماضي بآلية جديدة لحماية المواطنين.

وبدأت مكاتب البريد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 اليوم السبت في كافة فروع البريد بقطاع غزة.

المنحة القطرية 100 دولار

يُشار إلى أن دولة قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات طاحنة ومستمرة منذ عام 2007.

ويستفيد من المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية.

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