أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الأول من مايو/ أيار أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير وائل نعيم أحمد جاغوب (44 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أكرم عثمان إبراهيم حامد (41 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير علي باسم علي حسين (38 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير رامي إبراهيم خليل حجازي من مدينة غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.