يتساءل الكثير من الناس عن سبب افراج السعودية عن ابراهيم السكران الاكاديمي المعارض بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

وأفادت وسائل اعلام سعودية ان المحكمة أفرجت عن السكران فيما احالت المدون رائف بدوي للسجن بعد الحكم عليه ب8 سنوات.

ووفقًا لحساب يدعى معتقلي الرأي السعودي فإن السلطات السعودية أفرجت عن السكران بعد اعتقال 4 سنوات قضاها داخل السجون دون محاكمة.

وأشار الحساب بأن زوجة المدون بدوي انصاف حيدر قالت إن السلطات السعودية احلت زوجها للمحكمة بسبب اضرابه عن الطعام.

وأوضحت أن اضراب زوجها جاء احتجاجًا على التعامل السيء المستمر من قبل إدارة السجن، وعدم السماح له مع أسرته".

من هو ابراهيم السكران؟

إبراهيم السكران يبلغ من العمر (44 عاما) وهو باحث ومحامي سعودي، تم توقيفه في حزيران/ يونيو 2016 من منزله بالرياض ، بتهم معارضته لسياسات المملكة .