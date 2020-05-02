ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

موعد مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 9 التاسعة

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 11:56 - 02 مايو 2020
وطن ع وتر 2020 الحلقة 8.PNG وطن ع وتر 2020 الحلقة 8.PNG
جوال
مشاركة

يترقب متابعي ومحبي مسلسل وطن ع وتر 2020 موعد الحلقة 9 التاسعة نظرًا لما يقدمه البرنامج من قالب ترفيهي جميل.

والمسلسل هو من فئة الكوميدية يقدمه الفنان الفلسطيني الكبير عماد فراجين والفنانة منال عوض.

وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل على مستوى الوطن العربي بقالب فكاهي ساخر وجريء.

ومن المتوقع أن تصل حلقات مسلسل وطن ع وتر 2020 إلى 68 حلقة ويعرض على قناة رؤيا الاردنية.

وعرضت قناة رؤيا منذ رمضان 2020 ما يصل إلى 8 حلقات متواصلة شهدت الكثير من الاثارة والمتعة والتشوق.

وخاصة الحلقة الثامنة حلقة نهفات 2020 التي شهدت الكثير من النكات الطريفة جعلت المشاهد يضحك كثيرًا.

وطن ع وتر 2020

 

وجاءت عناوين حلقات مسلسل وطن ع وتر 2020 على النحو التالي:

  • لما أبو خطيبتك يحب
  • جبر في الخدمة
  • سبعة الشهر
  • عائلة يوتيوبية
  • المسبح
  • نشرة أخبار لا تنتهي
  • دمعة حزن
  • نهفات 2020

وشهدت جميع تلك الحلقات اثارة ومتعة كبيرة جدًا من قبل محبي ومتابعي عماد الفراجين.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة التاسعة متابعة عالية جدًا من قبل المتابعين والمحبين.

موعد وطن ع وتر 2020 الحلقة 9 التاسعة

تعرض حلقات وطن ع وتر عبر قناة رؤيا الاردنية كل يوم رمضان بعد الافطار مباشرة.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات