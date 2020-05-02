موعد مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 9 التاسعة

يترقب متابعي ومحبي مسلسل وطن ع وتر 2020 موعد الحلقة 9 التاسعة نظرًا لما يقدمه البرنامج من قالب ترفيهي جميل.

والمسلسل هو من فئة الكوميدية يقدمه الفنان الفلسطيني الكبير عماد فراجين والفنانة منال عوض.

وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل على مستوى الوطن العربي بقالب فكاهي ساخر وجريء.

ومن المتوقع أن تصل حلقات مسلسل وطن ع وتر 2020 إلى 68 حلقة ويعرض على قناة رؤيا الاردنية.

وعرضت قناة رؤيا منذ رمضان 2020 ما يصل إلى 8 حلقات متواصلة شهدت الكثير من الاثارة والمتعة والتشوق.

وخاصة الحلقة الثامنة حلقة نهفات 2020 التي شهدت الكثير من النكات الطريفة جعلت المشاهد يضحك كثيرًا.

وطن ع وتر 2020

وجاءت عناوين حلقات مسلسل وطن ع وتر 2020 على النحو التالي:

لما أبو خطيبتك يحب

جبر في الخدمة

سبعة الشهر

عائلة يوتيوبية

المسبح

نشرة أخبار لا تنتهي

دمعة حزن

نهفات 2020

وشهدت جميع تلك الحلقات اثارة ومتعة كبيرة جدًا من قبل محبي ومتابعي عماد الفراجين.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة التاسعة متابعة عالية جدًا من قبل المتابعين والمحبين.

موعد وطن ع وتر 2020 الحلقة 9 التاسعة

تعرض حلقات وطن ع وتر عبر قناة رؤيا الاردنية كل يوم رمضان بعد الافطار مباشرة.