ضم الضفة": "اسرائيل" تُسابق الزمن..والسلطة تعقد احتماعين الأسبوع الجاري وأوروبا تهدد "

تستغل "اسرائيل" خلال هذة الايام الانشغال العالمي بجائحة كورونا لتطبيق خطتها بضم الضفة المحتلة وفقاً لما يحقق مطامعها بالسيطرة على الضفة المحتلة والاغوار ، ليستنفر الفلسطينيون لردع تلك الخطوات التي تُطبق بشكل يومي على الأرض دون اي مراعاة للأزمة العالمية ، ولإيقاف الخطوات الاحادية القائمة على سرقة الأرض.

الموقف العربي خجول وغير مجدي بالرغم من جلسة الجامعة العربية الخميس الماضي لوقف كافة التحركات "الاسرائيلية"" الا ان قرارات الشجب والادانة هو الطابع الوحيد المسيطر عربيا ً خلال هذة الايام ، ليكون الموقف الاوروبي الغارق بجائحة كورونا أعلى صوتاً لتحذير الإحتلال من إتخاذ أي خطوات احادية .

مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قال أن خطط الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان."

مايكل لينك: بين إن قرار "إسرائيل" التحرّك بشكل أحادي الجانب نحو الضمّ سيشكل قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها ."

الموقف الامريكي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منذ اليوم الاول لاعلان اسرائيل ضم الضفة والاغوار قال "ان اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية يعود في نهاية المطاف لإسرائيل، وإن واشنطن ستبدي موقفها بهذا الشأن للحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن.

واشترطت الولايات المتحدة الامريكية على "اسرائيل" القبول بخطة "التسوية " التي أعلنها الرئيس الامريكي ترامب مقابل إعطائها الضوء الاخضر لضم أراضٍ فلسطينية ، وفقا لما تم تبليغ بنيامين نتياهو به من قبل واشنطن.

القناة ال13 "الاسرائيلية" ،قالت ان موافقة واشنطن على عملية الضمة مرتبطة بإقامة الدولة الفلسطينية .

تحركات فلسطينية

السلطة الفلسطينية تحاول إيقاف التحركات الاسرائيلية الامريكية بإتصالات عربية ودولية ، واجتماعات لتقرير الفعاليات على الارض .

عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، قال ان السلطة الفلسطينية تراقب التحركات "الاسرائيلية" لتطبيق خطة ضم الضفة والاغوار ، لإرضاء اليمين المتطرف وبدعم امريكي .

وقال الاحمد خلال تصريحات اذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ان اجتماعاً للجنة المركزية لمنظقمة التحرير سُيعقد يوم الاثنين القادم ، وتليها بعد ايام سيعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظقمة التحرير لبحث الخطوات والاجراءات للتصدي للاحتلال من تطبيق خطواته في ظل انشغال العالم بجائحة كورونا .

وبين الأحمد ان رئيس السلطة محمود عباس اجرى خلال اليومين الماضيين سلسلة اتصالات مع عدد من الدول الاوروبية والصين واليابان ، مشيراً الى ان الاتصالات مع الدول كانت ايجابية ورفضت بشكل قاطع التحركات "الاسرائيلية" الأحادية .

مطالبات بفرض عقوبات على "اسرائيل"

نواب بريطانيون ارسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء برويس جونسون، مساء أمس الجمعة، طالبوا فيها فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال في حال قيامها بضم مناطق في الضفة الغربية.

صحيفة "ذي غارديان" أرسل 130 نائبًا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على " إسرائيل " في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.

الرسالة شددت على أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك "إسرائيلي" في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها."

وخلال الأسابيع الماضية، شيّد المستوطنون أربع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية .

وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، قال إن الحكومة "الإسرائيلية" والإدارة المدنية (ذراع إسرائيل بالضفة الغربية)، استغلتا حالة الطوارئ التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا "بشكل بشع."

وأضاف "هناك تسارع في عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وتوزيع إخطارات بدعوى البناء بدون ترخيص، وعمليات استيلاء على الأراضي من قبل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين.