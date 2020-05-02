شاعر أردني يرد على رواف السعين بقصيدة يدافع فيها عن فلسطين

رد الشاعر الأردني محمد الكفاوين، على الاعلامي السعودي رواف السعين بعدما هاجم الأخير الفلسطينيين والقضية المركزية للعالم العربي والاسلامي معتبرًا أن "الأرض لإسرائيل والقضية اسرائيلية".

وقال الشاعر الأردني ردًا على كلام الاعلامي السعودي: "إن قصيدته النبطية تأتي ردا على الإعلامي السعودي رواف السعين".

ودافع الشاعر الكفاوين عن القضية الفلسطينية معتبرا أنها قضية العرب والمسلمين الأولى.

وكان الإعلامي السعودي شن هجوما على الفلسطينيين، ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "حرقهم وتأديبهم وتخليص العالم من شرهم"، على حد زعمه.