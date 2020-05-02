رابط فحص ال100 دولار –بدء صرف المنحة القطرية البوم ولمدة اسبوعين

رابط فحص الـ100 دولار ، تبدأ اللجنة القطرية اليوم السبت 2/5/2020 ، صرف الـ100 دولار كمساعدة مالية على الاسر الفقيرة في قطاع غزة وفقا لآلية محددة وضمن اجراءات إحترازية لمنع تفشي وباء كورونا .

وأوضح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، ، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، اليوم السبت ، عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبين العمادي ان عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

وفيما يلي رابط فحص الاسماء