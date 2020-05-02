كوريا تنفي وفاة رئيس كوريا الشمالية وتنشر صورته بعد 20 يومًا على شائعة وفاته

نفت وسائل الاعلام الكورية حقيقة وفاة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد 20 يومًا من شائعة وفاته عبر وسائل الاعلام المحلية والدولية.

ونشرت وسائل اعلام رسمية صورة للرئيس الكوري كيم ظهر علنا للمرة الأولى منذ 20 يوما، بعد تكهنات حول تدهور حالته الصحية.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية قولها: "إن كيم جونغ أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ".

وقالت: "إن الرئيس الأعلى المحترم كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء".

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية علنا منذ 12 نيسان / أبريل الماضي.

وبعد تغيبه يوم 15 نيسان/أبريل عن مراسم إحياء ذكرى ميلاد جده، كيم ايل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، ثارت التكهنات حول وفاة رئيس كوريا الشمالية.

وفاة رئيس كوريا الشمالية

مسؤولون في كوريا الجنوبية وهي المنافسة الأولى للشمالية أكدوا وجود تقارير تؤكد مرض كيم جونغ أون بعد عملية جراحية خاطئة للقلب.

ويعتقد المسؤولون في الجنوبية بأن هناك عدة احتمالات لكيم جونغ أون وهي:

مريضاً بشكل خطير

أو “مات دماغياً”

أو “يتعافى من عملية”

لكن المسؤولون أكدوا خلال حديثهم لوسائل الاعلام أنه من المستحيل التحقق منه.

المكتب الرئاسي في سيول عاصمة كوريا الجنوبية أوضح عدم وجود اشارات معينة تفيد بـ وفاة زعيم كوريا الشمالية عن عمر ناهز الـ36 عامًا.