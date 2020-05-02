بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 – 2020 (رابط فحص الاسماء)

شرعت فروع بنك البريد المختلفة صباح اليوم السبت، بصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4- 2020، لحوالي 100 الف أسرة فلسطينية في قطاع غزة.

وكان السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي أعلن مؤخراً، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

وأوضح السفير العمادي، أن عملية الصرف، ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الإلكتروني.

وبيّن أن عملية الصرف، ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وفي اعقاب اعلان العمادي صرف المنحة القطرية 100 دولار أمريكي، فعلت وزارتا التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص المنحة القطرية لشهر 4 – 2020.

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