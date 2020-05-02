سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت

يبحث الملايين من الناس في لبنان عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 2-5-2020 مقابل الليرة اللبنانية.

ويحظى سعر الدولار في لبنان على اهمية عالية ومتابعة كبيرة من قبل اللبنانيين بالتحديد والمستثمرين على وجه الخصوص.

ويترقب اللبنانيون سعر الدولار بشكل يومي على احر من الجمر لصرف العملة اللبنانية التي تعاني من أزمات كبيرة وفقدان قيمتها في السوق.

وتتعرض الليرة اللبنانية لانتكاسة حقيقية منذ عدة أيام حيث شهدت انخفاض مقابل الدولار بشكل واضح وكبير أدى لانتفاضة شعبية جديدة.

وكان اللبنانيون نظموا مسيرة حاشدة رفضًا لسعر الليرة اللبنانية التي تعرضت لانتكاسة غير طبيعية أمام الدولار.

وانطلقت المسيرة يوم أمس الجمعة في منطقة زحلة وسط لبنان وحمل المحتجون نعش خشبي والصق عليه صورة الليرة اللبنانية.

ثم تجمع المتظاهرون وقاموا برقصة التابوت حول الليرة اللبنانية مستخدمين بعض الاجراءات الوقائية كالكمامة فقط.

سعر صرف الدولار في لبنان

وكانت جمعية المصارف في لبنان انتقدت خطة البنوك لإنقاذ اقتصادي ستشكل أساس محادثات مع صندوق النقد الدولي، واصفة إياها بأنها "تقوض الثقة" في البلاد.

تتزامن التعليقات، التي قد يكون لها تأثير كبير على صندوق النقد الدولي؛ نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي ديون لبنان، مع توقيع بيروت طلب مساعدة من الصندوق

وهو ما وصفه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بأنه "لحظة مفصلية في تاريخ لبنان".

ولذلك سنعرض لكم قراؤنا الأعزاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 2/5/2020 مقابل الليرة اللبنانية وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الاخرى.

أولًا:

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية

1 دولار أمريكي = 1,512.6000 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو

1 ليرة لبنانية = 0.000598105 يورو

1 يورو = 1,672.09 ليرة لبنانية

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية

1 ليرة سورية = 2.93027 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.341258 ليرة سورية

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي

1 ليرة لبنانية = 0.00248756 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.000 ليرة لبنانية

وننوه قراؤنا الاعزاء بأن سعر صرف الدولار في لبنان والعملات الاجنبية الاخرى مقابل الليرة اللبنانية قد يختلف عن الاسعار الالكترونية.

فقيمة الليرة ليست ثابتة بل تتغير علي حسب مؤشرات الاقتصاد والتداولات النقدية من خلال سوق العرض والطلب علي قيمة المعروض.