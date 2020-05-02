آخر احصائية لإصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم صباح اليوم السبت

ارتفع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم صباح اليوم السبت بشكل ملحوظ نتيجة تفشي الفيروس بشكل واسع في كافة انحاء العالم.

ووفقًا لأخر احصائية لموقع (worldometers) المتابع لتفشي فيروس كورونا حول العالم، فإنه اجمالي عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم بلغ نحو 239,615 حالة بينما اجمالي عدد الاصابات وصل إلى 3,401,351 اصابة بالفيروس القاتل.

بينما سجلت تعافي 1,083,816 حالة حول العالم.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى نسبة بتسجيل عدد الاصابات حول العالم حيث بلغ اجمالي الاصابات منذ وصول الفيروس إليها إلى 1,131,452 كما أنها أعلى نسبة بتسجيل عدد الوفيات والتي وصل إلى 65,776.

ونوضح لكم من خلال الجدول التالي عدد الوفيات والاصابات في دول العالم.

اولاً: جدول الاصابات حول العالم بالترتيب:





ثانيًا جدول وفيات فيروس كورونا حول العالم بالترتيب:



