واشنطن تشترط على "نتنياهو" لضم اراضي فلسطينية !

اشترطت الولايات المتحدة الامريكية على "اسرائيل" القبول بخطة "التسوية " التي أعلنها الرئيس الامريكي ترامب مقابل إعطائها الضوء الاخضر لضم أراضٍ فلسطينية ، وفقا لما تم تبليغ بنيامين نتياهو به من قبل واشنطن.

وأشارت القناة ال13 "الاسرائيلية" ، ان موافقة واشنطن على عملية الضمة مرتبطة بإقامة الدولة الفلسطينية .

المسؤولون الأمريكيون أكدوا على استعداداهم للاعتراف بالضم الإسرائيلي كجزء من خطوة واسعة ستوافق فيها إسرائيل على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وفقا لخطة ترامب ، والضم يجب أن يكون جزءا من إقامة دولة فلسطينية، على أساس ظروف محددة ونطاق محدد، ومساعدة مالية سخية."

بحسب القناة "الإسرائيلية" تسعى الولايات المتحدة إلى أن يعلن نتنياهو بعد تشكيل الحكومة وبشكل رسمي قبوله بخطة ترامب، وأن تكون هذه الخطوة مقبولة من غانتس أيضا، وذلك لأن واشنطن تعتقد أن أي تحرك بشأن القضية الفلسطينية، لاسيما فيما يخص ضم الأراضي، يجب أن يرتكز إلى موافقة واسعة.