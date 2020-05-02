ارتفاع أعداد المصابين في القدس لـ152 حالة وتسجيل حالات تشافي إضافية

أعلن الدكتور فؤاد ابو حامد مدير مركز بينت صفافا بالقدس اليوم السبت 2/5/2020 عن تسجيل إصابتين جديدتين في القدس المحتلة ليرفع عدد الاصابات في مدينة القدس المحتلة لـ 152 إصابة وفقا لما تم الاعلان عنه من قبل بلدية الاحتلال .

وبين الدكتور أبو حامد خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة" فلسطين اليوم الاخبارية" ان الحالات في مدينة القدس أصبحت مطمئة ، وهناك انخفاض طفيف في سهم الاصابات بعد ارتفاع متسارع في عدد الاصابات خلال الاسبوع الماضي .

وبين أبو حامد ان هناك 50 حالة تشافي من قبل المصابين ، حيث انه يتم عزل المصابين في فنادق خاصة ، وهناك التزام كامل من قبل المواطنين رغم أجواء شهر رمضان المبارك .

ويشار الى ان مدينة القدس شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في أعداد المصابين ، وسط تكتم من قبل الاحتلال "الاسرائيلي" واجراءات غير كافية لمكافحة "تفشي كورونا".