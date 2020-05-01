يبحث الملايين من اللبنانيين عن سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 2-5-2020 نظرًا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملة الذهبية.

وتشهد العملة الذهبية اهتمام كبيرو متزايد من كافة ابناء المجتمعات العربية والاجنبية والمستثمرين على وجه الخصوص.

وتحولت الانظار إلى العملة الذهبية خلال الأيام الماضية بشكل كبير نظرًا لأهميتها أمام العملة الورقية التي تعرضت لانتكاسة بسبب فيروس كورونا.

ويتجه المستثمرون إلى العملة الذهبية لأنها أكثر أمانًا من العملة الورقية التي تتعرض لانتكاسة بين فترة وأخرى بسبب كورونا.

سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 2-5-2020

كما يتجه لشراء الذهب فئة الشباب بسبب رغبتهم في الزواج، فكل الزوجات تسعى لاقتناء الذهب والحلي وارتدائه أمام أقرانها للتباهي.

ويشهد سعر الذهب في لبنان اليوم السبت استقرارًا وثباتًا منذ أيام عدة وجاء على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 (82,424 ليرة لبنانية - 54.73 دولار أمريكي - 49.87 يورو أوروبي)

اسعار الذهب عيار 22 (75,556 ليرة لبنانية - 50.17 دولار أمريكي - 45.71 يورو أوروبي).

سعر الذهب عيار 21 (72,123 ليرة لبنانية - 47.89 دولار أمريكي - 43.64 يورو أوروبي).

سعر الذهب عيار 18 (61,819 ليرة لبنانية - 41.05 دولار أمريكي - 37.40 يورو أوروبي).

اسعار الذهب عيار 14 (48,081 ليرة لبنانية - 31.93 دولار أمريكي - 29.09 يورو أوروبي).

اسعار الذهب عيار 12 (41,212 ليرة لبنانية - 27.37 دولار أمريكي - 24.93 يورو أوروبي).

سعر أوقية الذهب (2,563,398 ليرة لبنانية - 1,702 دولار أمريكي - 1,551 يورو أوروبي)

سعر الجنيه الذهب (576,985 ليرة لبنانية - 383.14 دولار أمريكي - 349.08 يورو أوروبي).

سعر كيلو الذهب (82,424,372 ليرة لبنانية - 54,733 دولار أمريكي - 49,868 يورو أوروبي).

سعر الذهب في لبنان في الايام السابقة على النحو التالي:





