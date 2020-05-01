منظمة الصحة تحسم الجدل: فيروس كورونا ليس من صنع البشر

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل القائم حول أصل فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) مؤكدة أنه طبيعي وليس من صنع البشر.

وكانت الكثير من التقارير الصادرة عن مواقع رسمية وبعض التلميحات من مسؤولين رسميين يتبادلون الاتهامات حول انتشار فيروس كورونا فبعضهم كان يتهم الصين بنشر الفيروس وآخرون اتهموا أمريكا.

وجاء تبادل الاتهامات بين المسؤولين حول تفشي الفيروس بسبب الحرب الاقتصادية التي تنتشر بين امريكا والصين.

مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان قال: "إن فيروس كورونا أصله طبيعي، وليس من صنع البشر".

وجاء كلام مايكل ريان في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس.

وأضاف ريان: "إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، وهم متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي".

من جانبه، أعرب غيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا.

وأضاف غيبريسوس أن "حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة".

وفي ذات السياق اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر مدينة ووهان الصينية.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، ادعاءات تفيد بأن كورونا تسرب من مختبر المدينة، قائلًا: "إن مختبر ووهان "غير قادر على تصميم وإيجاد فيروسات كورونا، وإنه لم يفعل ذلك أبدا".