ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. مؤسسات
  3. عرض الخبر

موظفو الاتصالات يتبرعون بأيام عمل من رواتبهم لصندوق وقفة عز

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:59 - 01 مايو 2020
الاتصالات الفلسطينية الاتصالات الفلسطينية
جوال
مشاركة

أعلنت نقابة موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل عن تقديم تبرع من موظفي الشركة بقيمة ثلاثة أيام عمل اثنين من الموظفين والثالث من الشركة لصالح صندوق وقفة عز، جاء ذلك بالتعاون مع آلاف الموظفين من شركات رائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا التبرع من الموظفين في يوم العمال تضامنا مع زملائهم العمال الذين فقدوا عملهم مؤخرا بسبب جائحة كورونا وتلبيةً لنداء الحكومة لمواجهة الفايروس من خلال تقديم الدعم لصندوق وقفة عز.

وقفة عز

وتعتبر هذه المبادرة من نقابة الموظفين امتدادا لمبادرات سابقة قامت بها الشركة من حملات وتبرعات نقدية وعينية ومساهمات لتخطي هذه الازمة ومساهمة الموظفين اليوم تجسد  المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تقع على عاتقهم تجاه بلدهم في ظل الازمة.

والجدير ذكره انّ  مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركاتها  ساهمت بدعم  صندوق وقفة عز في وقت سابق، إضافة إلى قيام الشركة بتنفيذ عدد من  المبادرات المتنوعة  لدعم الحكومة  والمجتمع المحلي في كافة محافظات الوطن عبر مبادرات وحملات وتبرعات نقدية وعينية لتخطي هذه الأزمة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات