اعلان مهم بشأن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ابريل 2020

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانًا مهمًا مساء اليوم الجمعة بخصوص صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ابريل 2020 غدًا السبت.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن عملية صرف رواتب المتقاعدين ستبدأ يوم غدٍ السبت الساعة الـ9 صباحًا حتى الثالثة عصرًا في كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.

صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ابريل 2020

وطالبت الوزارة جميع المتقاعدين لإحضار قلم للتوقيع ومراعاة اجراءات السلامة.

يُشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المختص اتخذت بعض التدابير اللازمة كإجراءات احترازية ووقائية خشية من فيروس كورونا القاتل.