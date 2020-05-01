"اسرائيل" تقرر فتح المدارس الأحد المقبل

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فتح المدارس تدريجيًا يوم الأحد المقبل بعد اغلاق دام عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأوضحت حكومة الاحتلال بأن المرحلة الأولى تبدأ يوم الأحد بعودة طلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود باقي الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من حزيران/يونيو.

أما رياض الأطفال والحضانات من المقرر وفقًا لموقع القناة السابعة العبرية أن تفتح أبوابها يوم الأحد ما بعد المقبل (10 أيار/مايو).

ولن تكون العودة إلى التعليم إجبارية، إلا لطلاب المدارس الثانوية الذين يجرون امتحانات بجروت هذا الصيف.

وفور صدور القرارات سارعت عدة بلدات "إسرائيلية" للإعلان رفضها فتح المدارس، منها "تل أبيب ورمات غان وحيفا وبئر السبع"، وهم مدن ضمن ما يسمى "منتدى المدن الـ15".