يحظى برنامج قلبي اطمأن على متابعة عالية جدًا من قبل أبناء الدول العربية والإسلامية لما يقدمه من مساعدات خيرية للأسر الفقيرة بشكل عشوائي.

وحقق البرنامج منذ أول موسم له عام 2018 حتى الموسم الثالث في 2020 نسب مشاهدة وتفاعل عالي جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعرض على مواقع التواصل الاجتماعي كما يعرض على قناة نور دبي وقناة MBC1 وقناة أبوظبي.

ويَعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة يُسمى "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.

شاهد قلبي اطمأن الحلقة 11

تتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام.

عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة.

وجاء برنامج قلبي اطمأن الحلقة 11 الموسم الثاني تحت عنوان نصف قرن في مصر.