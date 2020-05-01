الجهاد تُنعي الشاب رياض عدوان الذي توفي غرقًا شمال غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة الشاب رياض عدوان الذي توفي غرقًا في بحر السودانية شمال قطاع غزة.

قدمت الحركة ممثلة بالأمين العام القائد زياد النخالة وأعضاء مكتبها السياسي وجناحها العسكري "سرايا القدس" وكافة أجهزتها الاعلامية والنقابية والطلابية ولجانها باحر التعازي والمواساة من الأخ المجاهد: أ. محمود عدوان" أبو رياض" بوفاة نجله رياض.

وتوفي رياض البالغ من العمر 16 عامًا مساء اليوم الجمعة غرقًا في بحر السودانية شمال قطاع غزة.

نص البيان

بِسم الله الرحمن الرحيم

"الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون "

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تحتسب حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عند الله تبارك وتعالى، أحد فتيانها اليافعين / رياض محمود رياض عدوان نجل الأخ المجاهد محمود رياض عدوان مسؤول اللجنة التنظيمية في محافظة رفح، وحفيد الشهيد القائد رياض عدوان.

الذي توفي غرقا في بحر غزة عصر اليوم ، ونحسبه شهيدا عند الله تعالى.

وتتقدم الحركة ممثلة بأمينها العام وأعضاء مكتبها السياسي وجناحها العسكري "سرايا القدس" وكافة أجهزتها الاعلامية والنقابية والطلابية ولجانها باحر التعازي والمواساة من الأخ المجاهد:

أ. محمود عدوان" أبو رياض" ولأسرته أمه وأشقائه وشقيقاته ولعموم آل عدوان الكرام وإخواننا في محافظة رفح .

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يجمعه بجده الشهيد القائد رياض عدوان ، وأن يربط على قلوب والديه واخوانه وزملائه وأن يعظم أجرهم ويلهمهم الصبر وحسن العزاء.

لله ما أخذ ولله ما أعطى وهو على كل شيء قدير

ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

إنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الجمعة 8 رمضان 1441هـ، 1 مايو 2020م