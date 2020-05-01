علماء يتوقعون موجة ثانية من فيروس كورونا

توقع علماء امريكيون، بأن فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) الذي تفشى في جميع دول العالم سيستمر لمدة عامين على الأقل.

وأوضح العلماء وفقًا لما نقل موقع I24 الاسرائيلي، أن الفيروس لن يجري احتوائه إلا حين يصبح ثلث سكان العالم محصنين مناعيا ضد الفيروس.

وقال العلماء وهم باحثون من مركز بحوث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا: "إن السيطرة على الفيروس أمر صعب جدا لأنه ينتقل عن طريق أشخاص لا تبدو عليهم أي أعراض للمرض".

وأضاف التقرير: "الأشخاص الحاملين للفيروس قد يصلون إلى أوج نقل العدوى للآخرين، قبل أن تظهر عليهم الأعراض".

فيما يحذر علماء الأوبئة من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا متوقعين أن يستمر إلى ما بعد سنة 2022.

ويدرك مسؤولون أمريكيون أن الفيروس لن ينتهي عما قريب، كما يتوجب على الناس أيضا أن يعرفوا انه قد يكون ثمة "تفش موسمي" بين الفينة والأخرى خلال العامين المقبلين.

وفرضت أغلب دول العالم قيودا على التنقل وحالات إغلاق لأجل كبح انتشار المرض، لكن الحكومات صارت تسمح بإعادة الافتتاح، على نحو حذر، لأجل تخفيف الأضرار الاقتصادية.

وتعكف هيئات طبية على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، لكن المصل قد يكون متاحا بكميات محدودة فقط خلال المرحلة الأولى.

وسجلت منظمة الصحة العالمية اصابة 3,372,285 شخص حول العالم بفيروس كورونا، فيما سجلت وفاة 238,084 شخص، بينما تعافي 1,070,792 شخص.