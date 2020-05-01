شاهد وطن ع وتر 2020 الحلقة 8

يترقب متابعي ومحبي مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 8 على احر من الجمر نظرًا لتناول الفنان عماد الفراجين الكثير من القضايا الاجتماعية بقالب كوميدي.

وحصد الفنان الفلسطيني الكوميدي عماد الفراجين متابعة عالية جدًا من قبل الفلسطينيين والأردنيين بسبب ما يقدمه بشكل كوميدي جميل.

ويتناول الفراجين العديد من القضايا والقصص الواقعية بطريقة كوميدية جذابة وجميلة على أن تختلف كل حلقة عن الأخرى وفق الموضوع المطروح.

وتناول مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 8 بعض القصص الفكاهية حيث نتعرف على خرطة أبو وهدان، ومجموعة من نصابين

كما تتناول الحلقة الثامنة قصة العمارة المليئة بالأشباح وكل ذلك بقصة كوميدية جميلة.

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الحلقة السابقة رقم 7 تناولت قصة عائلة عماد فراجين التي تبحث عن زوجة له، لكنه يكون مغرورا ولا يقبل اي فتاة وايضا هو غير محبوب.

وجرت قصة الحلقة السابعة حول قضية الزواج وكيف أن بعض الجيل الحالي من الجنسين غبر مؤهل للدخول إلى حياة الزواج التي فيها مسؤوليات كبيرة تحتاج إلى صبر وقوة وعمل.