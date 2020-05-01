نشرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين احصائية بعدد وفيات واصابات الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا حول العالم.

الجاليات الفلسطينية وفيروس كورونا

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين وفاة 62 حالة بين الجاليات الفلسطينية بمختلف دول العالم، فيما سجلت اصابة 9 حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1251 حالة، بينما عدد حالات الشفاء وصلت و487 بعد تسجيل شفاء 27 حالة جديدة.

وأوضحت الخارجية بأن السفارات والبعثات الفلسطينية في العديد من دول العالم تتابع الأوضاع الصحية والمعيشية للفلسطينيين فيما تقدم لهم المساعدات اللازمة.

اصابات جديدة بفيروس كورونا

وسجلت الخارجية اصابة 4 حالات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، و5 إصابات في ألمانيا.

فيما سجلت حالت تعافي لـ10 حالات في قطر و5 في الدنمارك، و12 في تركيا.