موعد فتح معبر الكرامة بين فلسطين والاردن

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية والأردنية فتح معبر جسر الكرامة "اللنبي" خلال الأسبوع المقبل وذلك وفقًا لمصادر إسرائيلية.

وأوضحت المصادر بأن فتح معبر الكرامة سيكون لإفساح المجال أمام عودة نحو 2,300 مواطنا فلسطينيا عالقا في الأردن إلى الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن فتح المعبر يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 3 أيار/ مايو حتى الخميس 7 أيار مايو القادم.

وأوضحت المصادر بأنه لا يسمح بمغادرة المواطنين عبر الجسر ويقتصر فتحه على عودة المواطنين العالقين إلى الضفة الغربية بناء على التنسيق القائم مع السلطات المختصة، ومع الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.