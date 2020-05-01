وفاة شاب غرقًا في بحر السودانية

توفي مساء اليوم الجمعة شابٌ من سكان رفح غرقًا في بحر السودانية شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر خاصة بأن الشاب هو رياض محمود رياض عدوان 16 عامًا، غرقًا في بحر السودانية شمال قطاع غزة.
والشاب رياض هو من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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