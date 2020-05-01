شاهد بالصور: صلاة الجمعة الثانية من رمضان 2020 في المسجد الاقصى

أدى المسلمون في القدس المحتلة اليوم صلاة الجمعة الثانية من رمضان 2020 في ظل اجراءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا.

وخلى المسجد الأقصى المبارك وساحاته من المصلين والصائمين للجمعة الثانية من رمضان بسبب الاجراءات والتدابير الوقائية خشية من تفشي كورونا.

يُشار إلى أنه رُفع آذان الجمعة وألقيت الخطبة بوجود موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية فقط.

صلاة الجمعة الثانية من رمضان 2020

بينما أدى بعض المقدسيين الصلاة على أبواب المسجد الأقصى المبارك واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي صدحت عبر مآذنه.

ودعا المقدسيون الله عز وجل أن يرفع البلاء ويعودوا إلى الأقصى، علما انهم من البلدة القديمة حيث تمنع قوات الاحتلال وصول المصلين من خارج البلدة الى ابواب الاقصى وتفرض عليهم مخالفات مالية.











