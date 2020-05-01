طريقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020

في ظل الاعلان الرسمي من قبل السفير القطري محمد العمادي عن صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 يتساءل الآلاف من المستفيدين عن طريقة عملية الصرف.

ويأتي طرح سؤال طريقة صرف المنحة القطرية من قبل عشرات الآلاف من المستفيدين من المنحة بسبب ما يشهده قطاع غزة من اجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية صرفت المنحة القطرية 100 دولار الشهر الماضي بآلية جديدة لحماية المواطنين.

ومن المقرر أن يتم صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 يوم غدٍ السبت في كافة فروع البريد.

وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أصدرت مساء يوم الجمعة (1-5-2020) بيانًا توضيحيًا حول طريقة صرف منحة 100 دولار.

وأوضحت الداخلية في البيان بأنها ستتخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المستفيدين.

وأشارت الداخلية بأن رجال الشرطة سيعملون على مدار أيام صرف المنحة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة فروع بنك البريد في جميع المحافظات.

ودعت وزارة الداخلية، المواطنين المستفيدين من منحة قطر 100$ للالتزام بآليات ومواعيد الصرف التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصاً على السلامة العامة.

المنحة القطرية 100 دولار

يُشار إلى أن دولة قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات طاحنة ومستمرة منذ عام 2007.

ويستفيد من المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020

وفعلت وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 4 2020 الذي يصادف مع حلول شهر رمضان المبارك

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 4 2020