إصابة طفلين و4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الجمعة، اصابة طفلين و4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية شرق محافظة قلقيلية.

مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في منطقة كفر قدوم شرق قلقيلية أكد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل كثيف جدًا تجاه المشاركين في المسيرة الاسبوعية.

وأوضح أن اطلاق النار العشوائية من قبل جنود الاحتلال أدى إلى اصابة طفلين و4 شبان بالرصاص، موضحًا بأن الطواقم الطبية الميدانية للهلال الأحمر الفلسطيني قدمت العلاج اللازم لجميع المصابين ميدانيًا.

ويذكر أن المواطنين الفلسطينيين يُشاركون بشكل اسبوعي في مسيرة كفر قدوم لمناهضة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عامًا.