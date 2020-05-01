الجهاد تدين قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أدانت حركة الجهاد الاسلامي بشدة قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط صهيونية وأمريكية، ويمثل انحيازًا للاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العدوان والارهاب ويشكل تهديدا مستمرًا لأمن واستقرار المنطقة .

وأكدت الحركة في بيانها، أن حزب الله أحد الدعائم الأساسية للمقاومة المشروعة في وجه محاولات الكيان الصهيوني المتكررة للعدوان على الأراضي اللبنانية، مبينةً أن هذا القرار يجعل من الموقف الألماني أكثر انحيازًا للاحتلال وهو موقف ترفضه الشعوب العربية والاسلامية وكل أحرار العالم .

وقالت الحركة: "إننا نقف مع الأخوة في حزب الله ونعبر عن تضامننا معهم ودعمنا لثباتهم وإصرارهم على نهج المقاومة في وجه الكيان الصهيوني وتهديداته".

وكان البرلمان أجاز، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قانون حظر حزب الله بعد دعوة لحظره من قبل الحزبين المشكلين للتحالف الحاكم، ودعا الحزبان إلى إدراج حزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

واستجابة لإجازة البرلمان أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر حزب الله اللبناني يوم امس الخميس وتصنيفه منظمة إرهابية، في البلاد

كما شنت داخلية ألمانيا عدة مداهمات ضد مشتبه بكونهم أعضاء في الحزب بمناطق متفرقة من البلاد.