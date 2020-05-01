الدكتور جميل عليان يهاتف عدد من الأسرى المحررين في الضفة المحتلة

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس عدة اتصالات هاتفية بعدد من الأسرى المحررين وعائلاتهم في الضفة المحتلة منهم من أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وشملت الاتصالات الأسير المحرر جمعة التايه من بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والذي أمضى ثمانية عشر عاماً ونصف في سجون الاحتلال على التوالي، إلى جانب أنه أمضى سبع سنوات في اعتقال سابق.

وكذلك الأسير المحرر أحمد صبح من مخيم جنين والذي أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، والأسير المحرر مصطفى الشيباني الذي أمضى 16 شهراً في سجون الاحتلال على ذمة الاعتقال الإداري التعسفي.

وثمن عليان خلال اتصالاته الهاتفية المختلفة التضحيات التي قدمها الأسرى المحررون وعائلاتهم المجاهدة، والمعاناة الكبيرة التي تعرضوا لها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة، مشدداً على أن العدو الصهيوني فشل في كسر عزيمة وإرادة المحررين الأبطال أو النيل من صمودهم، وهذا ما بدا واضحاً وتجسد في الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أولئك الأبطال عن تحررهم من سجون الاحتلال، إلى جانب الالتفاف الجماهيري المميز في استقبالهم.

وتمنى عليان الإفراج العاجل لجميع الأسرى خلف القضبان، مبرقاً بالتحية لهم والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.