كيف تحافظ على رشاقتك خلال رمضان 2020،. واحد من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الصائمون.

أخصائية التغذية نور الصايغ، توقعت أن ينعكس انخفاض نسبة الولائم والاجتماعات خلال شهر رمضان، وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا، ايجاباً في تراجع معدل الأكل في الوقت نفسه، مشيرة إلى ذلك يعود الشهية تحت السيطرة.

كيف تحافظ على رشاقتك خلال رمضان 2020

وأشارت الصايغ، على أهمية الحفاظ على الوزن في شهر الصيام، وتجنب المبالغة في الأكل، أياً كانت الظروف بعد ساعات الصيام الطويلة، كما يفعل كثر بهدف الحفاظ على الرشاقة.

ونصحت، بتناول ثلاث حبات من التمر عند الإفطار أو من الفاكهة المجففة بأنواعها كالتين والمشمش لغناها بالفيتامينات والمعادن، كالحديد والبوتاسيوم والألياف التي تعطي إحساساً بالشبع والطاقة. من المهم جداً البدء بالأكل بهذه الطريقة.

ولفتت ان هناك فوائد كثيرة للتمر بشكل خاص بعد الانقطاع عن الأكل لساعات طويلة، مشيرة إلى أن الطبق الرئيسي يجب أن يحتوي على الأرز أو البطاطا إلى جانب السمك أو اللحم الأحمر أو الدجاج.

وأكدت على أنه يجب عند اختيار البروتينات أن تكون قليلة الدهون كاللحمة الهبرة وصدر الدجاج بدلاً من الفخذ، مشددة على الابتعاد عن الأسماك الغنية بالدهون، وتحضير السمك بطريقة الشوي لا بالقلي.

تأثير الحلويات على الصائم في رمضان؟

في السياق، قالت الصايغ أن الحلويات غنية بالدهون والسعرات الحرارية، وله تأثير بشكل سلبي على الصحة والرشاقة في فترة العزل المنزلي، مبينة أن يسبب تراجع في معدل النشاط الجسدي.

ولفتت أنه في حال عدم القدرة على مقاومة الحلويات، انه يمكن تناولها بمعدل لا يتخطى المرة الواحدة في الأسبوع.

شرب العصائر والسوائل خلال شهر رمضان؟

وعن العصائر الرمضانية، قالت أنه يمكن تناولها بكميات معتدلة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والسعرات الحرارية.

كما شدد على ضرورة الإكثار من شرب الماء خلال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور، لترطيب الجسم وتعويض النقص الحاصل في السوائل خلال ساعات الصيام الطويلة، تجنباً لجفاف السوائل في الجسم، وحفاظاً على الرشاقة.

وعن وجبة السحور، قالت إنها يجب أن تكون خفيفة وصحية، إلى جانب عدم تناول الكنافة أو المناقيش فيها، كما يفعل كثر، لأنه يصعب أنها تتعب الجهاز الهضمي أثناء النوم.

ونصحت الصايغ، بتناول سندويش من خبز القمحة مع الجبنة القليلة الدسم أو اللبنة أو البيض المسلوق، أو يمكن تناول سندويش من الحبش مع كثير من الخضار. الأهم هو عدم تناول أطعمة دسمة.

ونوهت إلى ضرورة ممارسة رياضة المشي على الأقل بجانب المنزل، وممارسة التمارين الرياضية في المنزل