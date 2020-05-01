تردد قناة ذكريات السعودية وأهم برامجها

يبحث الكثيرون عن تردد قناة ذكريات السعودية الفضائية 2020، والذي يعد من أكثر الترددات بحثًا على محركات البحث ، والتي جاءت في ظل تشديد المملكة العربية السعودية إجراءاتها لمنع تفشي فيروس "كورونا".

قناة ذكريات السعودية التي خصصت شاشتها للترفيه عن المواطنين والخروج عن نمط العزلة المنزلية، لذا أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تردد قناة ذكريات الجديد 2020 التي تبث عبر شاشتها المسلسلات والأفلام المتنوعة والقديمة.

قناة ذكريات تهدف بالدرجة الأولى الترفيه عن المواطنين السعوديين وعدم احساسهم بالعزلة والتخفيف عن حالتهم النفسية، لاسيما بعد فرض المملكة قانون حظر التجوال وإلزامية الحجر المنزلي في كافة مناطق السعودية.

لمحة عن قناة ذكريات السعودية:

وبث قناة ذكريات برامجها يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، وهي تعتمد على نقل محتواها المميز ما قبل زمن الانترنت أي المسلسلات والأفلام القديمة، كما تعمل على إعادة إحياء الزمن الذي كانوا فيه المواطنين يجلسون امام شاشة التلفاز لمشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة.

قناة ذكريات الكلاسيكية افتتحت في فترة التسعينيات الماضية، لتبدأ بثها الإعلامي السلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم وبعدها رسوم متحركة للأطفال، وغيره من البرامج الترفيهية، واليوم أعادت فتح قناتها التي تهدف لترفيه المواطنين.

قناة ذكريات لم يقتصر بثها على المسلسلات والبرامج والرسوم المتحركة، بل تبث أيضًا مشاهد لدوري كرة القدم المحلية.



ترددات قناة ذكريات السعودية 2020 على نايل وعرب وياه سات:

وتعرض قناة ذكريات بثها على الأقمار الصناعية الثلاث عرب ونايل وياه سات، كما أنشأت لها حساب على منصة "تويتر".

تردد قناة ذكريات على القمر الصناعي نايل سات:

اما على القمر الصناعي نايل سات، 12284 على استقطاب عمودي وترميز 27500، أو 12149 استقطاب أفقي ونفس الترميز.

وسجلت القناة ترددها على القمر الصناعي عربسات على النحو التالي هي 12149، 11230، 12015، على استقطاب أفقي وبنفس معد الترميز 27500.

وستجد تردد ذكريات على القمر الصناعي ياه سات 11746 باستقطاب افقي وترميز 27500.



تذكرون سباق المشاهدين وكيف كنا ننتظره عشان نستمتع بالحلقة وضيوف البرنامج؟.????



وتذكرون حماسنا مع الفوازير ونشارك على أمل نفوز؟????



وتذكرون برنامج حروف ومتعته ؟????



رمضان بتعيشونه معنا زي زمان، وبنرجعكم للماضي ????????#ذكريات_رمضان #قناة_ذكريات pic.twitter.com/siap947yhP — قناة ذكريات ???? (@Thikrayat_tv) April 19, 2020

وضعت قناة ذكريات حسابها على حسابها علىى"توينر"، من خلا تغريدة مثبتبه للبث المباشر، وللانتقال على حساب القناة، اضغط هنا.

وأشار رئيس لجنة تسيير الأعمال بهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية خالد الغامدي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة من خلال بث قناة ذكريات تزامنا مع قرار منع التجّوال داخل المملكة، بهدف الترفيه عن المواطنين في منازلهم.

وأوضح ان قناة ذكريات تملك 460 ألف عمل بين برامج ومسلسلات ستقدم للمشاهدين، مبينًا أن القناة عدّت خطة خاصة لشهر رمضان ستعلن قريباً.