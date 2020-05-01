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هنغاريا تحذر من موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 15:18 - 01 مايو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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حذر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، من موجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال أوربان، اليوم الجمعة، "يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر القادمين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف".

وأضاف أوربان أنه "إذا تمكنت السلطات من خفض معدل الوفيات جراء الوباء في بودابست، حيث تم تسجيل 80 بالمئة من الوفيات، عندها فقط سيتم تخفيف القيود الاحترازية المفروضة حاليا في العاصمة".

يشار إلى أن الحكومة تستعد لرفع جانب كبير من القيود المفروضة في المناطق الريفية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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