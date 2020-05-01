ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 1/5/2020

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الجمعة، إذ أبرزت بيانات سلبية من الولايات المتحدة الأثر الاقتصادي العميق لفيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1686.71 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينيتش، ليكبح بعض الخسائر التي تكبدها بانخفاضه نحو 2% الخميس.

وقال المسؤول في "بنك أستراليا الوطني" جون شارما: "الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو ضعف نتائج سوق العمل في الولايات المتحدة. يشير هذا لاستمرار الدعم المالي والنقدي، مما يدعم الذهب بصفة عامة".

وأظهرت بيانات أن ملايين الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما رفع عدد الطلبات إلى 30.3 مليون منذ 21 مارس الماضي.

وجاءت البيانات القاتمة على الرغم من تدابير تحفيز من الحكومة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن حكومات الولايات والحكومات المحلية في بلادها قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

وبحسب المحللون فإن توقعات تخفيف القيود والتفاؤل، الذي يحيط بعقار محتمل لعلاج كوفيد-19 يضغطان على الذهب.