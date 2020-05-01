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نفس النسب السابقة

مالية غزة تعلن موعد صرف راتب شهر إبريل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:08 - 01 مايو 2020
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن صرف راتب شهر إبريل 4/2020 بنفس النسبة السابقة وبنظام الفئات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الصرف سيتم  لمدة ثلاثة أيام في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد حسب التالي:

يبدأ الصرف يوم الأحد 3/5/2020 لفئة 2000 شيكل فأقل.

يوم الاثنين 4/5/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل.

يوم الثلاثاء 5/5/2020 لجميع الفئات.

وأضافت الوزارة في بيانها: "على الوزارات التي يتقاضى موظفوها رواتبهم من بنك البريد وترغب بالصرف لهم من خلالها بشكل مباشر أن تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتيب آلية الصرف".

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