تركيا تعلن الحظر الشامل لثلاثة أيام لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت تركيا فرض حظر التجول لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من ليل الخميس/الجمعة، في 31 ولاية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعممت وزارة الداخلية التركية إلى جميع الولايات بشأن إجراءات مكافحة كورونا أنه: "سيفرض حظر تجول الجمعة والسبت والأحد، على أن تفتح المحال التجارية أبوابها الجمعة، بين التاسعة صباحا والثانية ظهرا بالتوقيت المحلي".

وسيسمح للمواطنين (ماعدا من هم فوق سن الـ65 ودون الـ20) ارتياد المحال التجارية بين التاسعة صباحا والثانية ظهرا من يوم الجمعة، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة(.

وستغلق المحال التجارية أبوابها تماما السبت والأحد، من أيام حظر التجول.

ونظرا لحلول شهر رمضان، ستواصل المطاعم ومحلات الحلويات عملها، إلا أنها ستقتصر على خدمة التوصيل المنزلي.

وستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، وإدارات الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

كما ستواصل عملها شركات الصناعات الطبية وصناعة المعقمات والكمامات، والشركات الاستراتيجية العاملة في مجال الطاقة.

وسيسمح لواحدة فقط من محطات الوقود وورش تصليح السيارات وصيانة الإطارات تقديم خدماتها ضمن مسافة 50 كيلومترا.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجول، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبينا أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعل وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة التركية فقد بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و174، والإصابات 120 ألفا و204، والمتعافين 48 ألفا و886.