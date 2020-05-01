مصر تجلي عشرات المواطنين من إثيبوبيا

أجلت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين العالقين في إثيوبيا، إذ استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران تقلهم.

وبلغ عدد العالقين العائدين 136 راكبا مصريا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية.

يشار إلى أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

وتواجدت في المكان فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 14 يوما.