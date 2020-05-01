ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أعلنت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 223 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في مستشفى بوريا في طبريا.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 16004 حالات.

ووفقا للمعطيات، فإن الحالة الصحية لـ105 من المصابين "خطيرة"، منهم 83 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد المتعافين 8758 بعد تسجيل 197 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق متصل، تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إمكانية فتح المدارس لاستئناف العام الدراسي، بعد إغلاقها لمدة شهر ونصف بسبب أزمة كورونا.

ووضعت المعارف الإسرائيلية خطة لاستئناف الدراسة في الصفوف من الأول إلى الثالث، مع استمرار إغلاق دور الحضانة بناءً على توصية من وزارة الصحة بعدم فتحها في الوقت الحالي.

ووفقا للخطة، سيدرس في كل صف نحو خمسة عشر طالبًا، لمدة خمس ساعات يوميًا، وطوال خمسة أيام أسبوعيًا، ويتم إخراج الطلاب للفسحة في أوقات مختلفة من أجل الحد من الاختلاط.