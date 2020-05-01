رابط مباشر لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 4 2020

فعلت وزارتا التنمية الاجتماعية والاتصالات في قطاع غزة أمس الخميس، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 ابريل – 2020، الذي يصادف مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفعلت وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 4 2020 في أعقاب اعلان السفي القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي صرف المنحة القطرية 100 دولار يوم السبت المقبل 2 مايو 2020.

وكان السفير العمادي أعلن في وقتٍ متأخر من ليلة الخميس، أنَّ صرف المنحة سيكون يوم السبت 2-5-2020 في جميع فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وأشار العمادي أن منحة قطر 100 دولار ستصرف كما الشهر الماضي لنحو 100 الف مستفيد.

ومن المقرر ان يتم تسليم المساعدات القطرية لـ 100 الف مستفيد سيكون وفق آليات محددة تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد_19).

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 4 2020