رابط مباشر وسريع لاستخراج أكواد امتحانات طلاب الصف الأول والثاني studea.emis.gov.eg

فعلت وزارة التربية والتعليم المصري رابط استخراج أكواد امتحانات طلال المرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني الثانوي)، وتعتبر الأكواد واحد من الشروط التي يُبني عليه أداء طالب الثانوية العامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويتم استخراج الاكواد والدراسة بطريقة الكترونية من خلال منصة بيرسون التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك لتعسر إجراء امتحانات الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي فرض إجراءات مشددة على العملية التعليمية في جمهورية مصر العربية.

ويمكن للطلبة في جمهورية مصر العربية (الأول والثاني الثانوي) الاستعلام عن كود الامتحانات الخاص به عبر الموقع الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن أكواد الطلاب.

الاستعلام عن أكواد الطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2020

وعلى الرغم من اطلاق وزارة التربية والتعليم في مصر رابط استخراج اكواد الطلبة للدخول في الاختبارات الرقمية، إلا أن العديد من المشكلات تواجه الطلبة عند الدخول الى الرابط المخصص لأكواد الطلاب، ويرجع ذلك إلى ضغط الطلاب على الموقع.

وتعكف وزارة التربية والتعليم في مصر على توفير رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن أكواد الطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك با

خطوات استخراج أكواد الطلاب عبر موقع studea.emis.gov.eg: